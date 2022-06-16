Губерниев прокомментировал предложение Минспорта Украины включить его в санкционный список

Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о том, что Министерство спорта Украины предложило включить его в санкционный список.

«Все люди по всему свету, которые понимают русский язык и слушают мои репортажи: в России, Украине, США и других странах. Они знают, что более преданного поклонника украинского спорта среди российских комментаторов, как я, нет.

Я постоянно поддерживал украинский спорт: прыгунов в воду, пловцов, биатлонистов, лыжников. И украинских футболистов, например. Я восхищался тем, как Андрей Шевченко давал установки год назад. И получается моя любовь к украинскому спорту привела к тому, что Министерство спорта Украины предложило включить меня в санкционные списки. Ну, что я могу сказать? Молодцы! Министерство спорта Украины, спасибо вам большое!" - сказал Губерниев «СЭ».