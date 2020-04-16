Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала о последствиях коронавируса для тех, кто переболел болезнью. В мире уже более 500 тысяч выздоровевших человек.

— Пока известно, что объем легких человека в результате тяжелой формы инфекции может сильно пострадать, вплоть до снижения на 20-30 процентов, — приводит слова Барановой Lenta. — Не у всех, но нередко. Больше данных мы получим в среднесрочной перспективе, когда понаблюдаем за этими людьми. Нужно будет следить, не обострятся ли у них уже имеющиеся хронические заболевания, не добавится ли к ним что-то новое. Это нельзя угадать заранее, нужно, чтобы прошло время. Но совершенно понятно, что выздоровевшим понадобится реабилитация, в том числе пульмонологическая.

Сейчас большую озабоченность вызывает то, что у большого количества пациентов, которые тяжело переносят болезнь, имеются неврологические симптомы, указывающие на нейровоспаление. Например, потеря обоняния, вкуса или головная боль. Я не имею в виду мигрень или тех, у кого голова часто болит по любому поводу. А когда головная боль ни с того ни с сего, непривычная. Или другие симптомы — боль за глазами, спутанность сознания, потеря концентрации. У кого-то появляется резь в глазах при взгляде на экран телефона, компьютера. Это знак, что пора экран отложить.

— Еще говорят, что у выздоровевших большой шанс в дальнейшем получить болезнь Альцгеймера. На чем основаны эти гипотезы?

— Как раз на симптомах, указывающих на наличие нейровоспаления. На такие мелкие вещи, как потеря вкуса, потеря запаха, никогда серьезного внимания не обращали. Но сейчас очень много исследуют хронические патологии. В частности, вокруг болезни Альцгеймера образовалась большая наука. Человек, особенно с большим коэффициентом интеллекта, может долгое время скрывать от близких свое состояние. Причем он обманывает не только окружающих, но и себя. И ученые активно работают над тем, чтобы выявить признаки старта Альцгеймера. Это помогло бы строить планы на перспективу. Есть у человека впереди еще пять-десять лет осознанной жизни или нет.

По данным на утро 16 апреля, в мире зарегистрированы 2 083 315 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 134 616 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 510 350 человек выздоровели за время пандемии.

В России, по данным Роспотребнадзора, 24 490 случаев заражения COVID-19. 198 человек умерли, выздоровели — 1986.