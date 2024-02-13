Сидоров победил в индивидуальной гонке на Всероссийской спартакиаде 2024

Российский биатлонист Евгений Сидоров, представляющий Красноярск, завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на Всероссийской спартакиаде 2024 в Златоусте.

Спортсмен преодолел дистанцию 20 км за 54 минуты 10,9 секунды. Он не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах. На второй стрельбе Сидоров перепутал лежку и стойку, но смог вовремя сориентироваться.

Второе место в гонке занял белорус Антон Смольский, уступив лидеру 27,7 секунды, на его счету также ни одного промаха. Тройку лидеров замкнул россиянин Василий Томшин, который выступает за Санкт-Петербург (+29,3 секунды; 1 промах).

В 13.00 по московскому времени состоится женская индивидуальная гонка на 15 км. В пятницу, 16 февраля, пройдет смешанная эстафета.

Всероссийская спартакиада 2024. Златоуст

Мужчины. Индивидуальная гонка

1. Евгений Сидоров — 54 минуты 10,9 секунды (0 промахов)

2. Антон Смольский +27,7 (0)

3. Василий Томшин +29,3 (1)