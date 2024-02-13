Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 10:58

Сидоров победил в индивидуальной гонке на Всероссийской спартакиаде 2024

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Биатлонист Евгений Сидоров.
Евгений Сидоров.
Фото СБР

Российский биатлонист Евгений Сидоров, представляющий Красноярск, завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на Всероссийской спартакиаде 2024 в Златоусте.

Спортсмен преодолел дистанцию 20 км за 54 минуты 10,9 секунды. Он не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах. На второй стрельбе Сидоров перепутал лежку и стойку, но смог вовремя сориентироваться.

Второе место в гонке занял белорус Антон Смольский, уступив лидеру 27,7 секунды, на его счету также ни одного промаха. Тройку лидеров замкнул россиянин Василий Томшин, который выступает за Санкт-Петербург (+29,3 секунды; 1 промах).

В 13.00 по московскому времени состоится женская индивидуальная гонка на 15 км. В пятницу, 16 февраля, пройдет смешанная эстафета.

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская спартакиада 2024. Златоуст

Мужчины. Индивидуальная гонка

1. Евгений Сидоров — 54 минуты 10,9 секунды (0 промахов)

2. Антон Смольский +27,7 (0)

3. Василий Томшин +29,3 (1)

Биатлон
Всероссийская Спартакиада 2024
Антон Смольский
Василий Томшин
Евгений Сидоров
5
Читайте также
ИИХФ продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/25
Исполком УЕФА утвердил размеры бонусов для участников Евро 2024
Выявлены новые преступления участников движения АУЕ в Тыве
Рогов сообщил о ликвидации российскими военными элитного офицера ВСУ
В Мариуполе нашли заминированный схрон с оружием и секретной документацией СБУ
В ДНР рассказали о гибели украинских военных из-за бракованного шведского оружия
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Материалы сюжета: Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: расписание и основные материалы
Москва — не Россия. Почему Спартакиада успешна, хотя в столице ее не замечают?
Галунин занял первое место в лыжном двоеборье на Всероссийской спартакиаде
В мужских лыжах впервые в сезоне победил кто-то кроме Большунова. У команды Сан Саныча только седьмое место
На Спартакиаде победил биатлонист из Сельца. Раньше его обвиняли в блате и называли сыном Драчева
Бывшая лыжница Наталия Шевченко выиграла индивидуальную биатлонную гонку на Спартакиаде 2024
Команда Москвы по санному спорту победила в эстафете на Спартакиаде 2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Латыпов рассказал, что в 2014-м мечтал выступить на Олимпиаде в Сочи

Бывшая лыжница Наталия Шевченко выиграла индивидуальную биатлонную гонку на Спартакиаде 2024
Новости
RSS RSS
Все новости