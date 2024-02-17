Фигурное катание на Спартакиаде: смотреть трансляцию произвольного танца дуэтов

Танцоры выступят с произвольными танцами на Спартакиаде 17 февраля

Турнир по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших продолжится в субботу, 17 февраля. Второй соревновательный день начнут танцоры, которые на «Арене Металлург» в Магнитогорске представят свои произвольные танцы. Начало — 12:00 по московскому времени.

Прямая видеотрансляция фигурного катания на Спартакиаде сильнейших 2024 пройдет на сайте Первого канала. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня турнира по фигурному катанию.

После ритм-танца лидируют Александра Степанова и Иван Букин — они набрали за свое выступление 90,06 балла. На втором месте идут Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (84,81), тройку замыкают Ирина Хавронина и Девид Нарижный (82,74)

Порядок выхода на лед танцоров в произвольном танце:

Первая разминка

1. Наталья Поживилко — Святослав Верстаков (Беларусь)

2. Дарья Савкина — Александр Вахнов — 72,05

3. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов — 73,33

4. Софья Шевченко — Андрей Ежлов — 76,20

Вторая разминка

5. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд — 79,13

6. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин — 81,72

7. Ирина Хавронина — Девид Нарижный — 82,74

8. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин — 84,81

9. Александра Степанова — Иван Букин — 90,06

Время начала соревнований — по московскому времени.

Основная информация о турнире по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация