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«Эта ситуация для нас — определенная возможность». Замминистра спорта Морозов — об отстранении россиян

Замминистра спорта Морозов сообщил о спартакиаде по летним видам спорта
Артем Бухаев
Корреспондент
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Заместитель министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов на встрече с главами спортивных федераций отметил, что из сложившейся ситуации можно извлечь пользу. По его словам, ведется работа по созданию ряда соревнований с призовым фондом.

«Эта ситуация для нас — это определенная возможность для отслеживания качества собственного спорта, — отметил Морозов. — Посмотреть, что у нас с инфраструктурой, в каком она состоянии. Прорабатывается вопрос создания ряда соревнований с призовым фондом. Мы просчитываем возможности, как это можно реализовать. Хочу сказать, что ведется работа во всех направлениях.

В этом году мы будем проводить спартакиаду сильнейших спортсменов. Будет спартакиада по летним видам спорта в августе. Идет работа с федерациями по поводу того, как это сделать. Это некая подготовительная работа перед Олимпийскими играми в Париже.

Мы провели работу по перестройке календаря. Совместно с федерациями формируем новый календарь с учетом проведения спартакиады".

Напомним, что российские спортсмены из большинства видов спорта не смогут выступать на международных соревнованиях в ближайшее время.

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