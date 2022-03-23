Заместитель министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов на встрече с главами спортивных федераций отметил, что из сложившейся ситуации можно извлечь пользу. По его словам, ведется работа по созданию ряда соревнований с призовым фондом.

«Эта ситуация для нас — это определенная возможность для отслеживания качества собственного спорта, — отметил Морозов. — Посмотреть, что у нас с инфраструктурой, в каком она состоянии. Прорабатывается вопрос создания ряда соревнований с призовым фондом. Мы просчитываем возможности, как это можно реализовать. Хочу сказать, что ведется работа во всех направлениях.

В этом году мы будем проводить спартакиаду сильнейших спортсменов. Будет спартакиада по летним видам спорта в августе. Идет работа с федерациями по поводу того, как это сделать. Это некая подготовительная работа перед Олимпийскими играми в Париже.

Мы провели работу по перестройке календаря. Совместно с федерациями формируем новый календарь с учетом проведения спартакиады".

Напомним, что российские спортсмены из большинства видов спорта не смогут выступать на международных соревнованиях в ближайшее время.