Матыцин: «В таких чрезвычайных условиях мы должны продолжать развивать наш спорт»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о развитии спорта в России.

«В таких чрезвычайных условиях мы должны продолжать развивать наш спорт. Конечно, ограничены возможности для организации тренировочного процесса за рубежом. Но я надеюсь, что мы найдем достаточно ресурсов, чтобы преодолеть это непростое время. Я хочу отметить, что мы не собираемся изолироваться. Мы не можем представить мировой спорт без России.

Станислав Поздняков вчера проводил встречу с комитетом спортсменов. Я полностью поддерживаю это. Считаю, что необходимо все время оставаться в диалоге. Я принял решение, что в Министерстве спорта РФ мы создадим совет спортсменов. Мы видим, как необходим диалог в это непростое время. Всю программу спортивных мероприятий в этом году мы будем проводить под девизом «Мы вместе. Спорт». Это очень важно в это непростое время", — заявил Матыцин.