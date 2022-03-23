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Матыцин: «В таких чрезвычайных условиях мы должны продолжать развивать наш спорт»

Министр спорта РФ Матыцин высказался о развитии спорта в России
Артем Бухаев
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о развитии спорта в России.

«В таких чрезвычайных условиях мы должны продолжать развивать наш спорт. Конечно, ограничены возможности для организации тренировочного процесса за рубежом. Но я надеюсь, что мы найдем достаточно ресурсов, чтобы преодолеть это непростое время. Я хочу отметить, что мы не собираемся изолироваться. Мы не можем представить мировой спорт без России.

Станислав Поздняков вчера проводил встречу с комитетом спортсменов. Я полностью поддерживаю это. Считаю, что необходимо все время оставаться в диалоге. Я принял решение, что в Министерстве спорта РФ мы создадим совет спортсменов. Мы видим, как необходим диалог в это непростое время. Всю программу спортивных мероприятий в этом году мы будем проводить под девизом «Мы вместе. Спорт». Это очень важно в это непростое время", — заявил Матыцин.

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