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Маски и респираторы: как правильно защититься от коронавируса. Советы доктора Комаровского

01:00

Известный доктор Евгений Комаровский на своем YouTube-канале дал ряд рекомендаций по теме коронавируса. В частности, он рассказал об использовании медицинских масок и респираторов.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 407 123 человек. Умерших — 80 759, выздоровевших — 297 934. В России, по данным Роспотребнадзора, 7496 случаев заражения, 58 человек умерли, выздоровело — 494.

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