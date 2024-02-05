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5 февраля, 17:45

Скобликова — о спартакиаде-2024: «Уверена, что в Челябинске все будет красиво»

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Шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Лидия Скобликова поделилась ожиданиями от Всероссийской спартакиады сильнейших-2024 по зимним видам спорта.

«Знаю, что пройдет спартакиада в Челябинске, в замечетельном хоккейном дворце. Подробности пока мне не сообщают. Уверена, что в Челябинске все будет красиво. Для меня спартакиада была первой ступенькой. Не понимаю, как можно отказаться от участия в ней», — сказала Скобликова на пресс-конференции.

Зимняя спартакиада-2024 пройдет 9-18 февраля в пяти регионах России (Челябинская, Свердловская и Тюменская области, Краснодарский и Красноярский края).

(Сергей Жуков)

Всероссийская Спартакиада 2024
Лидия Скобликова
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