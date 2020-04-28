Российский певец и болельщик «Динамо» Лев Лещенко рассказал о том, как вылечился от коронавируса.

— Я ехал делать КТ и еще не знал, что у меня воспаление легких, — приводит слова Лещенко «АиФ». — Но когда мне и жене сказали, что у нас двусторонняя пневмония, я понял, что все очень серьезно и сложно. И здесь уже появился не страх, а дикое желание преодолеть это, выкарабкаться. Именно это спасает человека. А страх — это безысходность.

Я не был на ИВЛ, к счастью. Но когда вернулся в палату, где была моя жена, понял, что мы потихоньку начинаем это преодолевать. Мы с Ирой стали делать зарядку, меньше лежали, больше ходили по палате. Кстати, палата у нас была точно такая же, как у всех — в Коммунарке они стандартные.

Уже идут разговоры о том, что 60-70 процентов людей должны переболеть этой болезнью. Это в реестре всех тех гадостей, которые живут уже на нашей планете.