Коронавирус в мире 15 апреля: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 11 апреля в мире зарегистрированы 1 999 994 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 126 753 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 483 573 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Wolrdometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 664 246 человек. Далее идут Испания (174 060), Италия (162 488), Франция (143 303) и Германия (132 210). После этой пятерки — Великобритания (93 873), Китай (82 295) и Иран (74 877).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (26 064), Италии (21 067) и Испании (18 255). Далее идут Франция (15 729), Великобритания (12 107), Иран (4 683).

Больше всего выздоровевших людей — в Китае (77 816), далее идут Германия (72 600), Испания (67 504), Иран (48 129), США (38 820), Италия (37 130) и Франция (28 805).

По данным Роспотребнадзора на день 14 апреля, в России зарегистрированы 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксированы 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется