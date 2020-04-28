Коронавирус в мире: главное на утро 28 апреля

По данным Worldometers на 8.20 по московскому времени 28 апреля, общее число зараженных в мире достигло 3 064 902 человек. Зафиксировано 211 611 летальных исходов, 922 624 человек выздоровели.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 010 507 человек), далее следуют Испания (229 422), Италия (199 414), Франция (165 842) и Германия (158 758).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (56 803), Италия (26 977), Испания (23 521), Франция (23 293) и Великобритания (21 092).

— Количество зараженных коронавирусом в США превысило 1 миллион человек.

— Международный валютный фонд прогнозирует сокращение доходов населения 170 стран из-за пандемии коронавируса.

— Турция отправит США медицинскую помощь для борьбы с коронавирусом.

— Жителей Германии обязали носить маски в общественном транспорте и магазинах.

— Китайские ученые обнаружили множество фрагментов РНК коронавируса в каплях аэрозолей внутри больницы в Ухани.