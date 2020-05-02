Коронавирус в мире: главное на утро 2 мая

По данным Worldometers на 8.20 по московскому времени 2 мая, общее число зараженных в мире достигло 3 401 231 человека. Зафиксировано 239 604 летальных исходов, 1 081 689 человек выздоровели.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 131 452 человека), далее следуют Испания (242 988), Италия (207 428), Великобритания (177 454) и Франция (167 346).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (65 776), Италия (28 236), Великобритания (27 510), Испания (24 824) и Франция (24 594).

— Правительство Великобритании выполнило поставленную цель довести к концу апреля количество проводимых в день тестов на коронавирус до 100 тысяч.

— Карантинные меры в Ирландии продлены до 18 мая, после чего начнется постепенное возвращение к нормальному ритму жизни, объявил премьер страны Лео Варадкар.

— Медицинский регулятор США FDA одобрил использование препарата ремдесивир компании Gilead против коронавируса.

— Власти Нью-Йорка планируют перекрыть 100 миль (около 160 километров) автомобильных дорог, чтобы по ним могли прогуливаться пешеходы, соблюдая необходимую дистанцию в условиях угрозы коронавируса.

— Власти северной столицы Италии Милана пригласили всех горожан принять участие в разработке стратегии городской политики для периода «сосуществования с коронавирусом», который начнется с 4 мая со снятия части карантинных мер.

— Француженка в возрасте 106 лет смогла вылечиться от коронавируса.