Коронавирус в мире 9 апреля: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 9 апреля в мире зарегистрированы 1 518 773 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 209 странах/регионах. Зафиксированы 88 505 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 330 589 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Wolrdometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 435 128 человек. Далее идут Испания (148 220), Италия (139 422), Германия (113 296) и Фтарция (112 950). После этой пятерки — Китай (81 865), Иран (64 586) и Великобритания (60 733).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в Италии (17 669), США (14 795) и Испании (14 792). Далее идут Франция (10 869), Великобритания (7 097), Иран (3 993) и Китай (3 335).

Больше всего выздоровевших людей — в Китае (77 370), далее идут Испания (48 021), Германия (46 300), Иран (29 812), Италия (26 491), США (22 891) и Франция (21 254).

По данным Роспотребнадзора на день 8 апреля, в России коронавирус выявлен у 8 672 человек, зарегистрированы 63 летальных случая, выздоровело 580 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется