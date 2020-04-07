Коронавирус в мире 7 апреля: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 7 апреля в мире зарегистрированы 1 347 803 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 184 странах/регионах. Зафиксированы 74 807 летальных исходов из-за осложнений после заражения вирусом, 277 402 человека выздоровели, информирует CSSE.

Наибольшее число положительных тестов на коронавирус — в США (368 196), Испании (136 675), Италии (132 547) и Германии (103 375). Далее идут Франция (98 984), Китай (82 697) и Иран (60 500).

Наибольшее число смертей от коронавируса — в Италии (16 523), Испании (13 341), США (10 986) и Франции (8 911). Далее идут Великобритания (5 373) и Иран (3 739).

Больше всего выздоровевших — в Китае (77 398), далее идут Испания (40 437), Германия (28 700), Иран (24 326), Италия (22 837), США (19 828) и Франция (17 429).