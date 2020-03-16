Какие спортивные мепроприятия пройдут в Москве до 10 апреля?

В Москве ужесточили ограничения на проведение массовых мероприятий, включая спортивные состязания, и запретили их проведение на открытом воздухе, в помещении — до 50 участников, сообщает официальный сайт мэра города Сергея Собянина.

«Из-за распространения коронавирусной инфекции запрещено проведение «любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) — с числом участников более 50 человек единовременно», — говорится в сообщении на сайте мэра.

Запрет действует до 10 апреля 2020 года.

Спортивные мероприятия в Москве до 10 апреля

Футбол

Дата Турнир Матч Место 21 марта РПЛ Локомотив — Оренбург РЖД Арена 22 марта РПЛ ЦСКА — Зенит ВЭБ Арена 29 марта ФНЛ Чертаново — Нижний Новгород Спортивный городок Лужники 29 марта ФНЛ Спартак-2 — Химки Стадион академии им. Черенкова 29 марта ФНЛ Торпедо — Ротор Стадион академии им. Черенкова 4 апреля РПЛ Спартак — Уфа Открытие Арена 5 апреля РПЛ Динамо — ЦСКА ВТБ Арена 5 апреля ПФЛ Велес — Коломна Стадион Спартаковец 8 апреля ФНЛ Спартак-2 — Томь Стадион академии им. Черенкова 8 апреля ФНЛ Чертаново — Армавир Спортивный городок Лужники

Хоккей

Дата Турнир Матч Место 18 марта КХЛ ЦСКА — Динамо ЦСКА Арена 20 марта КХЛ ЦСКА — Динамо ЦСКА Арена 22 марта КХЛ Динамо — ЦСКА ВТБ Арена 24 марта КХЛ Динамо — ЦСКА ВТБ Арена

Баскетбол

Дата Турнир Матч Место 19 марта Евролига ЦСКА — Виллербан Мегаспорт 24 марта Евролига ЦСКА — Маккаби Мегаспорт 30 марта Единая лига ВТБ ЦСКА — Зелена Гура УСК ЦСКА 6 апреля Единая лига ВТБ ЦСКА — Енисей УСК ЦСКА

Волейбол

Дата Турнир Матч Место 21 марта ЧР (М) Динамо М — Газпром-ЮГРА ДС Динамо 21 марта ЧР (Ж) Динамо М — Динамо-Казань ДС Динамо

Гандбол

Дата Турнир Матч Место 5 апреля ЧР (М) Спартак — СГАУ-Саратов ДС Динамо

Хоккей с мячом

Дата Турнир Матч Место 21 марта ЧР (М) Динамо М — СКА-Нефтяник ДС Крылатское

Самбо

Дата Турнир Место 19-23 марта Мемориал Харлампиева МСА Лужники

Спортивное скалолазание

Дата Турнир Место 20-27 марта Чемпионат Европы ЛФК ЦСКА

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