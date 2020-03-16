Какие спортивные мепроприятия пройдут в Москве до 10 апреля?
В Москве ужесточили ограничения на проведение массовых мероприятий, включая спортивные состязания, и запретили их проведение на открытом воздухе, в помещении — до 50 участников, сообщает официальный сайт мэра города Сергея Собянина.
«Из-за распространения коронавирусной инфекции запрещено проведение «любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) — с числом участников более 50 человек единовременно», — говорится в сообщении на сайте мэра.
Запрет действует до 10 апреля 2020 года.
Спортивные мероприятия в Москве до 10 апреля
Футбол
|
Дата
|
Турнир
|
Матч
|
Место
|
21 марта
|
РПЛ
|
Локомотив — Оренбург
|
РЖД Арена
|
22 марта
|
РПЛ
|
ЦСКА — Зенит
|
ВЭБ Арена
|
29 марта
|
ФНЛ
|
Чертаново — Нижний Новгород
|
Спортивный городок Лужники
|
29 марта
|
ФНЛ
|
Спартак-2 — Химки
|
Стадион академии им. Черенкова
|
29 марта
|
ФНЛ
|
Торпедо — Ротор
|
Стадион академии им. Черенкова
|
4 апреля
|
РПЛ
|
Спартак — Уфа
|
Открытие Арена
|
5 апреля
|
РПЛ
|
Динамо — ЦСКА
|
ВТБ Арена
|
5 апреля
|
ПФЛ
|
Велес — Коломна
|
Стадион Спартаковец
|
8 апреля
|
ФНЛ
|
Спартак-2 — Томь
|
Стадион академии им. Черенкова
|
8 апреля
|
ФНЛ
|
Чертаново — Армавир
|
Спортивный городок Лужники
Хоккей
|
Дата
|
Турнир
|
Матч
|
Место
|
18 марта
|
КХЛ
|
ЦСКА — Динамо
|
ЦСКА Арена
|
20 марта
|
КХЛ
|
ЦСКА — Динамо
|
ЦСКА Арена
|
22 марта
|
КХЛ
|
Динамо — ЦСКА
|
ВТБ Арена
|
24 марта
|
КХЛ
|
Динамо — ЦСКА
|
ВТБ Арена
Баскетбол
|
Дата
|
Турнир
|
Матч
|
Место
|
19 марта
|
Евролига
|
ЦСКА — Виллербан
|
Мегаспорт
|
24 марта
|
Евролига
|
ЦСКА — Маккаби
|
Мегаспорт
|
30 марта
|
Единая лига ВТБ
|
ЦСКА — Зелена Гура
|
УСК ЦСКА
|
6 апреля
|
Единая лига ВТБ
|
ЦСКА — Енисей
|
УСК ЦСКА
Волейбол
|
Дата
|
Турнир
|
Матч
|
Место
|
21 марта
|
ЧР (М)
|
Динамо М — Газпром-ЮГРА
|
ДС Динамо
|
21 марта
|
ЧР (Ж)
|
Динамо М — Динамо-Казань
|
ДС Динамо
Гандбол
|
Дата
|
Турнир
|
Матч
|
Место
|
5 апреля
|
ЧР (М)
|
Спартак — СГАУ-Саратов
|
ДС Динамо
Хоккей с мячом
|
Дата
|
Турнир
|
Матч
|
Место
|
21 марта
|
ЧР (М)
|
Динамо М — СКА-Нефтяник
|
ДС Крылатское
Самбо
|
Дата
|
Турнир
|
Место
|
19-23 марта
|
Мемориал Харлампиева
|
МСА Лужники
Спортивное скалолазание
|
Дата
|
Турнир
|
Место
|
20-27 марта
|
Чемпионат Европы
|
ЛФК ЦСКА
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