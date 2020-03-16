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Какие спортивные мепроприятия пройдут в Москве до 10 апреля?

18:31
8 марта. Москва. «Локомотив» — «Ахмат» — 1:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
8 марта. Москва. «Локомотив» — «Ахмат» — 1:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В Москве ужесточили ограничения на проведение массовых мероприятий, включая спортивные состязания, и запретили их проведение на открытом воздухе, в помещении — до 50 участников, сообщает официальный сайт мэра города Сергея Собянина.

«Из-за распространения коронавирусной инфекции запрещено проведение «любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) — с числом участников более 50 человек единовременно», — говорится в сообщении на сайте мэра.

Запрет действует до 10 апреля 2020 года.

Спортивные мероприятия в Москве до 10 апреля

Футбол

Дата

Турнир

Матч

Место

21 марта

РПЛ

Локомотив — Оренбург

РЖД Арена

22 марта

РПЛ

ЦСКА — Зенит

ВЭБ Арена

29 марта

ФНЛ

Чертаново — Нижний Новгород

Спортивный городок Лужники

29 марта

ФНЛ

Спартак-2 — Химки

Стадион академии им. Черенкова

29 марта

ФНЛ

Торпедо — Ротор

Стадион академии им. Черенкова

4 апреля

РПЛ

Спартак — Уфа

Открытие Арена

5 апреля

РПЛ

Динамо — ЦСКА

ВТБ Арена

5 апреля

ПФЛ

Велес — Коломна

Стадион Спартаковец

8 апреля

ФНЛ

Спартак-2 — Томь

Стадион академии им. Черенкова

8 апреля

ФНЛ

Чертаново — Армавир

Спортивный городок Лужники

Хоккей

Дата

Турнир

Матч

Место

18 марта

КХЛ

ЦСКА — Динамо

ЦСКА Арена

20 марта

КХЛ

ЦСКА — Динамо

ЦСКА Арена

22 марта

КХЛ

Динамо — ЦСКА

ВТБ Арена

24 марта

КХЛ

Динамо — ЦСКА

ВТБ Арена

Баскетбол

Дата

Турнир

Матч

Место

19 марта

Евролига

ЦСКА — Виллербан

Мегаспорт

24 марта

Евролига

ЦСКА — Маккаби

Мегаспорт

30 марта

Единая лига ВТБ

ЦСКА — Зелена Гура

УСК ЦСКА

6 апреля

Единая лига ВТБ

ЦСКА — Енисей

УСК ЦСКА

Волейбол

Дата

Турнир

Матч

Место

21 марта

ЧР (М)

Динамо М — Газпром-ЮГРА

ДС Динамо

21 марта

ЧР (Ж)

Динамо М — Динамо-Казань

ДС Динамо

Гандбол

Дата

Турнир

Матч

Место

5 апреля

ЧР (М)

Спартак — СГАУ-Саратов

ДС Динамо

Хоккей с мячом

Дата

Турнир

Матч

Место

21 марта

ЧР (М)

Динамо М — СКА-Нефтяник

ДС Крылатское

Самбо

Дата

Турнир

Место

19-23 марта

Мемориал Харлампиева

МСА Лужники

Спортивное скалолазание

Дата

Турнир

Место

20-27 марта

Чемпионат Европы

ЛФК ЦСКА

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