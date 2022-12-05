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Сегодня, 21:29

Исполком МОК оставил в силе санкции против российского спорта

Иван Шитик
Корреспондент
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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) на очередном заседании не стал отзывать рекомендации о применении санкций в отношении российского и белорусского спорта, информирует ТАСС.

Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс.

«Позиция не изменилась, защитные меры, которые действуют с февраля, остаются в силе. Сейчас было бы неправильно вдаваться в детали. Как сказал ранее президент МОК Томас Бах, сейчас не время снимать санкции в отношении России и Белоруссии», — отметил Адамс.

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/16509005
МОК
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