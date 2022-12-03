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Сегодня, 19:33

Двух россиян избрали в технические комитеты Европейского гимнастического союза

Иван Шитик
Корреспондент
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Россияне Светлана Лукина и Реваз Гургенидзе выбраны в технические комитеты Европейского гимнастического союза (European Gymnastics), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Лукина вошла в состав технического комитета по спортивной аэробике, Гургенидзе — в состав техкомитета по спортивной акробатике.

Президентом European Gymnastics был переизбран азербайджанец Фарид Гаибов, он занимает этот пост с 2018 года.

43-летний функционер также является министром молодежи и спорта Азербайджана.

Источник: https://tass.ru/sport/16494423
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