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Сегодня, 14:22

Экс-министра спорта Пензенской области посадили на девять лет за взятки

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ленинский районный суд Пензы приговорил бывшего министра физкультуры и спорта области Григория Кабельского к девяти годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда Пензы.

Кабельского посадили по обвинению во взяточничестве на сумму почти 1,3 миллиона рублей в период с апреля 2020 по октябрь 2021 года.

По данным источника, суд также обязал чиновника выплатить штраф в размере 5,5 миллиона рублей и лишил его права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на шесть лет.

Кабельский был задержан следователями в октябре 2021 года. Его сразу же отправили в отставку с поста врио министра спорта региона в связи с утратой доверия.

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