Главные события в мире спорта в 2024 году: даты и место проведения соревнований
В 2024 году пройдет множество крупных спортивных соревнований. «СЭ» публикует основную информацию о самых больших турнирах в следующем году.
Олимпийские игры
Летняя Олимпиада в Париже (Франция) пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Евро 2024
Чемпионат Европы-2024 по футболу состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии в 10 городах.
Чемпионат мира по хоккею
Чемпионат мира по хоккею в 2024 году пройдет с 10 мая по 26 мая 2024 года в городах Прага и Острава.
ЧМ по биатлону
Чемпионат мира по биатлону в 2024 году состоится в городе Нове-Место с 7 по 18 февраля.
ЧМ по фигурному катанию
С 18 марта по 24 марта 2024 года в городе Канады Монреаль пройдет чемпионат мира по фигурному катанию-2024.
Игры дружбы
Всемирные игры дружбы 2024 пройдут в Москве и Екатеринбурге (Россия) с 15 по 29 сентября.
Игры БРИКС
С 12 по 23 июня 2024 года в Казани (Россия) состоятся Игры БРИКС 2024.
Турниры «Большого шлема»
В 2024 году пройдут четыре очередных турнира «Большого шлема»:
- Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Мельбурн, Австралия (Hard) — 14 — 28 января.
- Открытый чемпионат Франции (Roland Garros). Париж, Франция (Грунт) — 26 мая — 9 июня.
- Уимблдон (Wimbledon). Лондон, Великобритания (Трава) — 1 — 14 июля.
- Открытый чемпионат США (US Open). Нью-Йорк, США (Хард) — 26 августа — 8 сентября.
Финал Лиги чемпионов
Финал Лиги чемпионов в 2024 году назначен на 1 июня 2024 года. Решающая игра еврокубка состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания).