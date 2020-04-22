Две трети умерших в Москве от коронавируса не обращались за медицинской помощью на ранней стадии

Две трети умерших от коронавируса пациентов не обращались на ранней стадии за медицинской помощью и не вызывали домой врача из поликлиники, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Штаб отметил, что многие москвичи своевременно не обращаются за медицинской помощью при симптомах ОРВИ, считая это простудой или сезонной аллергией.

Также сообщается, что в Москве ежедневно растет число заболевших коронавирусом и вирус активно распространяется внутри города. При этом штаб подчеркивает, что коронавирус можно спутать с ОРВИ или сезонной аллергией. Ухудшение состояния до крайне тяжелого в большинстве случае происходит резко, на 5-8-й день после заражения, и требует немедленной госпитализации.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтверждено 5 236 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 78 регионах. Сообщается, что 43,4 процента из них не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 57 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 427 человек.