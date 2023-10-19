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Чернышенко: «Независимость международного спорта должна быть гарантирована Олимпийской хартией»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Заместитель председателя Правительства РФ и председатель оргкомитета форума «Россия — спортивная держава» Дмитрий Чернышенко заявил, что независимость международного спорта должна быть гарантирована Олимпийской хартией.

«Независимость международного спорта должна быть гарантирована самой идеологией, Олимпийской хартией. Однако, когда ОКР принял в состав комитеты ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, МОК приостановил членство ОКР. Это очередное подтверждение, что на данный момент нет гарантов защиты спортсменов. Они диктуют свои условия и действуют предвзято. В 2014 году мы подвергались массовым атакам и ложным обвинениям. Но по итогу CAS удовлетворил апелляцию большинства наших олимпийцев 2014 года. Мы должны это помнить. Должны уважать достижения наших спортсменов, которые являются лидерами международного олимпийского движения.

Нужно спокойно реагировать на слова некоторых западных спортивных функционеров, которые по факту являются политическими марионетками. Знаю многих международных функционеров, они ни разу не могут упрекнуть нас в чем-то и стыдливо отводят глаза. Коллективный Запад не выиграл, а проиграл и проигрывает в борьбе, которую они сами объявили против нас, но это не повод расслабляться. Нужно укреплять национальную систему спорта. Для этого нам нужны системные решения, которые будут обеспечивать независимость.

Мы открыты всему миру. Спортсмен никогда не работает только на себя. Это всегда работа на свою семью, город, страну. Спортсмен является ролевой моделью, его успехи вдохновляют нашу молодежь. Наша задача — продолжать повышать интерес к спорту, к его новым дисциплинам. Мы создаем новые форматы соревнований, развиваем инфраструктуру. Недельный календарный цикл будет изменен в этом году. Будет проведено 12 тысяч спортивных мероприятий, более 300 из них международные. О какой изоляции может идти речь?» — сказал Чернышенко.

12 октября МОК временно отстранил ОКР из-за того, что организация влючила представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

Дмитрий Чернышенко
МОК
ОКР
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