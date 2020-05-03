Британские ученые обнаружили новую причину смерти от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, исследование которых опубликовано в журнале Research Square, сообщает Daily Mail.

Исследователи сравнили уровни витамина D в 20 европейских государствах. Обнаружилась обратная зависимость между уровнем витамина и смертностью от коронавируса.

Также отмечается, что недостаточность витамина D наблюдается у пожилых людей, которые чаще всего становятся жертвами коронавируса.

По последним данным, первое место по числу зараженных занимают США (1 160 774 человек), далее следуют Испания (245 567), Италия (209 328), Великобритания (182 260) и Франция (168 396).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (67 444), Италия (28 710), Великобритания (28 131), Испания (25 100) и Франция (24 760).