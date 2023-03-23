Байсултанова и Рожкова утвердили сопредседателями оргкомитета игр паралимпийцев

Сопредседателями оргкомитета летних и зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» утверждены заместитель министра спорта Одес Байсултанов и президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин подписал приказ об образовании организационного комитета по подготовке и проведению летних и зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», а также утвердил его состав в количестве 37 человек. Сопредседателями оргкомитета утверждены заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов и президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков», — приводит ТАСС слова представителей пресс-службы ПКР.

Также сообщается, что в состав оргкомитета включены представители и сотрудники ПКР, Минспорта, Федеральной дирекции организации и проведения спортивных и физкультурных мероприятий, Центра спортивной подготовки сборных команд России, Минздрава, Федерального медико-биологического агентства России, МВД, МЧС и Росгвардии.