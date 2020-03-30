Остальные
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Остальные

Андрей Малахов помог больнице в родном городе

15:25
Андрей Малахов. Фото Instagram.
Андрей Малахов. Фото Instagram.
Теги:

Известный ведущий Андрей Малахов пересекался с певцом Львом Лещенко, который заболел коронавирусом, во время записи одной из передач. После этого Малахов сдал анализы, который дали отрицательный результат, сообщает Telegram-канал Mash.

До этого Малахов отправил в родной город Аппатиты помощь для борьбы с коронавирусом. А точнее, десять кислородных концентраторов, 2000 масок для местной больницы и еще 2000 — для храма. На сегодняшний день из-за пандемии коронавируса в Апатиты закрыт въезд.

В общей сложности по всему миру было зафиксировано 723 740 случаев заболевания COVID-19. Умерли 34 018 человек, выздоровели — 152 042. Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в США (143 025), Италии (97 689) и Китае (82 152). Наибольшее количество умерших от коронавируса — в Италии (10 779), Испании (6 803) и Китае (3 186).

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте

Остальные: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир