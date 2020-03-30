Андрей Малахов помог больнице в родном городе

Известный ведущий Андрей Малахов пересекался с певцом Львом Лещенко, который заболел коронавирусом, во время записи одной из передач. После этого Малахов сдал анализы, который дали отрицательный результат, сообщает Telegram-канал Mash.

До этого Малахов отправил в родной город Аппатиты помощь для борьбы с коронавирусом. А точнее, десять кислородных концентраторов, 2000 масок для местной больницы и еще 2000 — для храма. На сегодняшний день из-за пандемии коронавируса в Апатиты закрыт въезд.

В общей сложности по всему миру было зафиксировано 723 740 случаев заболевания COVID-19. Умерли 34 018 человек, выздоровели — 152 042. Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в США (143 025), Италии (97 689) и Китае (82 152). Наибольшее количество умерших от коронавируса — в Италии (10 779), Испании (6 803) и Китае (3 186).

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