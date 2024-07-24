Солт-Лейк-Сити примет зимние Олимпийские игры 2034 года

Международный олимпийский комитет (МОК) выбрал Солт-Лейк-Сити (США) местом проведения зимних Олимпийских игр 2034 года.

«МОК имеет честь объявить, что зимние Олимпийские игры 2034 года пройдут в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США», — приводит РИА Новости слова главы организации Томаса Баха.

Такое решение было принято на 142-й сессии МОК проходит в Париже. За кандидатуру Солт-Лейк-Сити проголосовали 83 члена комиссии, 6 — против.

Заявка Солт-Лейк-Сити на проведение была единственной. Ранее город принимал Игры-2002. Это будет пятая зимняя Олимпиада на территории США.

24 июля на сессии МОК также было принято решение, что зимняя Олимпиада 2030 года пройдет во Французских Альпах.