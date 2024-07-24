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Олимпиада

Сегодня, 14:16

В МОК назвали условие, при котором у США заберут право на проведение Олимпиады-2034

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс рассказал, при каком условии у США могут забрать право на проведение Олимпийских игр в 2034 году.

24 июля на 142-й сессии МОК было объявлено, что зимние Олимпийские игры пройдут в Солт-Лейк-Сити (США) в 2034 году.

«МОК изменил текст контракта на проведение Олимпийских игр, чтобы защитить целостность международной антидопинговой системы. Это позволит МОК разорвать контракт на проведение Олимпиады, если главенствующая роль ВАДА в борьбе с допингом не будет полностью уважаться или если использование Всемирного антидопингового кодекса будет подрываться», — приводит слова Коутса ТАСС.

Заявка Солт-Лейк-Сити на проведение была единственной. Ранее город принимал Игры-2002. Это будет пятая зимняя Олимпиада на территории США.

24 июля на сессии МОК также было принято решение, что зимняя Олимпиада 2030 года пройдет во Французских Альпах.

Источник: ТАСС
МОК
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Солт-Лейк-Сити примет зимние Олимпийские игры 2034 года

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