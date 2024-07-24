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Сегодня, 11:35

Зимняя Олимпиада 2030 года пройдет во Французских Альпах

Ана Горшкова
Корреспондент
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Томас Бах объявил, что зимняя Олимпиада-2030 пройдет в Альпах.
Фото Reuters

Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) проголосовала за кандидатуру Французских Альп в качестве столицы зимней Олимпиады 2030 года.

«МОК имеет честь объявить, что Олимпийские игры 2030 года пройдут во Французских Альпах при выполнении установленных МОК условий», — приводит РИА Новости слова президента МОК Томаса Баха.

Глава комиссии по будущим Играм Карл Штосс заявил, что французское правительство должно предоставить гарантии проведения Олимпиады, а также необходимо подтверждение договора трех регионов — Эвиан, Рона-Альпы и Прованс-Альпы с французским правительством. Французская делегация подтвердила, что данные требования будут выполнены, когда правительство будет в необходимой позиции, чтобы это сделать.

Дэдлайн для предоставления гарантий — 31 декабря 2024 года.

142-я сессия Международного олимпийского комитета проходит в Париже. На проведение Игр-2030 также претендовали Солт-Лейк-Сити (США), Стокгольм и Оре (Швеция).

Зимняя Олимпиада в 2026 году пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо (Италия).

Источник: РИА Новости
Томас Бах
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