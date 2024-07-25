Тарасова об отклоненной CAS апелляции: «Очень печально, но это факт»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на отклонение Спортивным арбитражным судом (CAS) апелляции на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года из-за дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

«А чего стоило ждать, если мы теряем очки и по ним мы не первые? Результат Камилы же аннулирован. Мы не можем его приписать к остальным. Какие могут быть надежды, если очки Камилы ликвидированы? Это очень печально, но это факт», — сказала Тарасова «СЭ».

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

В результате решения ISU сборная России была лишена золотых медалей в командном турнире Олимпиады-2022. Национальная команда после перераспределения баллов переместилась с первого на третье место.