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Юрист Анцелиович — о решении CAS: «Вопрос золота решен — оно достается американцам»

Зарина Халимхонова
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Спортивный юрист Анна Анцелиович в разговоре с «СЭ» отреагировала на отклонение Спортивным арбитражным судом (CAS) апелляции на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года из-за дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Видимо, CAS не объединил нашу апелляцию с канадской, так как они не были одинаковыми. То есть для того, чтобы апелляции были объединены, должно быть одно требование, одно существо рассмотрения вопроса. По поводу судьбы медалей сказать не могу. Однозначно мы сейчас можем сказать о том, что золота не будет. Мы знаем, что это можно обжаловать Верховным судом Швейцарии, но тут шансов, конечно, очень мало. Обычно все-таки государственные суды в такую абсолютную дискрецию общественных организаций не лезут. Только если какие-то права процессуально не были нарушены. Поэтому вопрос золота решен — оно достается американцам», — отметила юрист.

Также Анцелиович ответила на вопрос о бронзовый медали.

«По поводу бронзы — вопрос открытый. САS пишет, что второе слушание, поданный иск канадцами, еще на рассмотрении. И какое будет принято решение, неизвестно, потому что САS специально подчеркнул, что рассматривают другие арбитры, и они формально не связаны предыдущим решением. То есть они потенциально могут прийти к мнению, что ISU в данном случае неправильно пересчитал, применил неправильную систему, и, соответственно, отобрать бронзовую медаль у россиян и дать канадцам. То есть они не связаны предыдущим решением, поэтому вопрос все-таки третьего места еще открыт. В любом случае явно все торопятся это сделать, как хотели американцы. Думаю, канадцы тоже хотят сделать это до Олимпийских игр в Париже, чтобы награждение было официально на Играх. Скоро мы получим ответ на этот вопрос», — сказала Анцелиович «СЭ».

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

В результате решения ISU сборная России была лишена золотых медалей в командном турнире Олимпиады-2022. Национальная команда после перераспределения баллов переместилась с первого на третье место.

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