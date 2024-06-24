Российский фигурист Галлямов написал новое письмо главе МОК Баху

Российский фигурист Александр Галлямов опубликовал пост, в котором поздравил президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха с Международным Олимпийским днем.

«Уважаемый г-н Бах! Когда как не сегодня продолжить нашу одностороннюю переписку. Поздравляю Вас с Международным Олимпийским днем, который принято отмечать в честь даты образования МОК, чьим главою Вы являетесь», — написал Галлямов в своем Telegram-канале.

По словам спортсмена, за последний год он осознал, что Олимпийские игры и Олимпийское движение — это две разные вещи.

«Олимпийское движение для меня — это незабываемые воспоминания, которые не унес ни прокоятый ковид, ни до сих пор непонятный юридически статус моей нескромной в последнее время персоны (Чемпион, призер, участник — кто я для МОК?). Олимпийское движение — это мечты тысяч людей, которых я видел в деревне, это одна мечта на шестерых (вру, на 150 миллионов), это продолжающиеся дружба и общение с сотнями людей. Олимпийские игры — это... Оставлю этот пункт незаполненным на данный момент, смогу ответить где-то через полтора месяца. Или через полтора года», — добавил он.

Галлямов также пожелал, чтобы Олимпийское движение и Олимпийские игры всегда смотрели в одном направлении.

24-летний Галлямов выступает в паре с Анастасией Мишиной. Вместе они — бронзовые призеры Олимпийских игр-2022 в командном соревновании и парном катании, чемпионы мира (2021), Европы (2022) и двукратные чемпионы России (2022, 2024).

На Олимпиаде в Пекине Галлямов в составе сборной России стал победителем командного турнира. Однако после дисквалификации Камилы Валиевой Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел итоги командного турнира фигуристов и лишил россиян золотой медали. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.