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В МОК назвали Францию и США предпочтительными кандидатами на проведение Олимпиад 2030 и 2034 годов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Международный олимпийский комитет (МОК) назвал предпочтительными заявки Франции и США на проведение Олимпийских игр в 2030 и 2034 годах.

«Исполком МОК выбирает Францию и Солт-Лейк-Сити в качестве предпочтительных претендентов на проведение Олимпийских игр 2030 и 2034 годов соответственно», — сказано в заявлении пресс-службы МОК, которое приводит ТАСС.

МОК вступит в диалог с Францией и США перед окончательным решением, которое будет принято в 2024 году.

Источник: ТАСС
Олимпиада
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