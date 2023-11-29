В МОК назвали Францию и США предпочтительными кандидатами на проведение Олимпиад 2030 и 2034 годов

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал предпочтительными заявки Франции и США на проведение Олимпийских игр в 2030 и 2034 годах.

«Исполком МОК выбирает Францию и Солт-Лейк-Сити в качестве предпочтительных претендентов на проведение Олимпийских игр 2030 и 2034 годов соответственно», — сказано в заявлении пресс-службы МОК, которое приводит ТАСС.

МОК вступит в диалог с Францией и США перед окончательным решением, которое будет принято в 2024 году.