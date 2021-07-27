Кирилл Скачков не смог выйти в 1/8 финала турнира по настольному теннису на Олимпиаде
09:10
Россиянин Кирилл Скачков проиграл немцу Дмитрию Овчарову в 1/16 финала одиночного мужского турнира по настольному теннису на Олимпиаде в Токио.
Скачков уступил Овчарову в четырех сетах — 0:4.
В 1/8 финала олимпийского турнира Овчаров встретится c победителем матча Коки Нива (Япония) — Янг Ванг (Словакия).
Настольный теннис
Олимпийские игры
Мужчины
Личное первенство
3-й круг
Дмитрий Овчаров (Германия) — Кирилл Скачков (Россия) — 4:0
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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