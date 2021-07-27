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Кирилл Скачков не смог выйти в 1/8 финала турнира по настольному теннису на Олимпиаде

09:10
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Россиянин Кирилл Скачков проиграл немцу Дмитрию Овчарову в 1/16 финала одиночного мужского турнира по настольному теннису на Олимпиаде в Токио.

Скачков уступил Овчарову в четырех сетах — 0:4.

В 1/8 финала олимпийского турнира Овчаров встретится c победителем матча Коки Нива (Япония) — Янг Ванг (Словакия).

Настольный теннис

Олимпийские игры

Мужчины

Личное первенство

3-й круг

Дмитрий Овчаров (Германия) — Кирилл Скачков (Россия) — 4:0

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события