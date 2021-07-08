Самый успешный игрок в настольный теннис на постсоветском пространстве завершил карьеру из-за непопадания в Токио-2020

Легенда белорусского и мирового настольного тенниса Владимир Самсонов официально объявил о завершении своей профессиональной карьеры, информирует Федерация настольного тенниса Белоруссии.

Ему в этом году исполнилось 45 лет, и тем не менее он до сих пор находится в элите мирового настольного тенниса (29 ракетка мирового рейтинга). Травма не позволила ему выступить на своей седьмой Олимпиаде в Токио.

За свою карьеру ему так и не удалось завоевать олимпийскую медаль. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро он со сломанным ребром решил продолжить четвертьфинальный поединок против Дмитрия Овчарова и сумел его выиграть. Матчи в полуфинале и за третье место Самсонов провел на обезболивающих уколах. В итоге он занял четвертое место. Руководство спортивной отрасли и страны оценили его поступок и за проявленное мужество он был награжден Орденом Почета.

В 2020 году Самсонов избран одним из вице-президентов Конгресса Европейского Союза настольного тенниса.