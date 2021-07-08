Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Сборная России
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Самый успешный игрок в настольный теннис на постсоветском пространстве завершил карьеру из-за непопадания в Токио-2020

08:02

Легенда белорусского и мирового настольного тенниса Владимир Самсонов официально объявил о завершении своей профессиональной карьеры, информирует Федерация настольного тенниса Белоруссии.

Ему в этом году исполнилось 45 лет, и тем не менее он до сих пор находится в элите мирового настольного тенниса (29 ракетка мирового рейтинга). Травма не позволила ему выступить на своей седьмой Олимпиаде в Токио.

За свою карьеру ему так и не удалось завоевать олимпийскую медаль. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро он со сломанным ребром решил продолжить четвертьфинальный поединок против Дмитрия Овчарова и сумел его выиграть. Матчи в полуфинале и за третье место Самсонов провел на обезболивающих уколах. В итоге он занял четвертое место. Руководство спортивной отрасли и страны оценили его поступок и за проявленное мужество он был награжден Орденом Почета.

В 2020 году Самсонов избран одним из вице-президентов Конгресса Европейского Союза настольного тенниса.

Дополнительная информация:

http://bttf.by/index.php/ru/newsevents/3363-vladimir-samsonov-ob-yavil-o-zavershenii-professionalnoj-karery

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Бомба». Гимнастка Севастьянова показала фото в платье с высоким вырезом
Автоголы на Евро-2020 обошли Платини в списке лучших бомбардиров отдельных чемпионатов Европы
Дамсгор рассказал, что чувствует после поражения от Англии в полуфинале Евро-2020
Главный скандал чемпионата Европы: Англию вывел в финал спорный пенальти
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд