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Японка Ита стала бронзовым призером домашней Олимпиады в настольном теннисе

15:37
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Японка Мима Ита победила Ю Менгу из Сингапура в матче за третье место в одиночном женском первенстве по настольному теннису на Олимпиаде в Токио.

Ита выиграла поединок в пяти сетах со счетом 4:1.

В финале женского одиночного первенства по настольному теннису встретятся китаянки Чень Мень и Юиньша Сун.

Настольный теннис

Олимпийские игры

Женщины

Личное первенство

Матч за 3-е место

Ю Менгу (Сингапур) — Мима Ита (Япония) — 1:4

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Иван Торопцев все материалы автора

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