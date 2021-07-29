Японка Ита стала бронзовым призером домашней Олимпиады в настольном теннисе
15:37
Японка Мима Ита победила Ю Менгу из Сингапура в матче за третье место в одиночном женском первенстве по настольному теннису на Олимпиаде в Токио.
Ита выиграла поединок в пяти сетах со счетом 4:1.
В финале женского одиночного первенства по настольному теннису встретятся китаянки Чень Мень и Юиньша Сун.
Настольный теннис
Олимпийские игры
Женщины
Личное первенство
Матч за 3-е место
Ю Менгу (Сингапур) — Мима Ита (Япония) — 1:4
Читайте также
«Я бы хотел, чтобы они поскорее улетели домой». В Японии новый скандал после разломанной израильтянами антисекс-кровати
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю