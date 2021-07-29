Японка Ита стала бронзовым призером домашней Олимпиады в настольном теннисе

Японка Мима Ита победила Ю Менгу из Сингапура в матче за третье место в одиночном женском первенстве по настольному теннису на Олимпиаде в Токио.

Ита выиграла поединок в пяти сетах со счетом 4:1.

В финале женского одиночного первенства по настольному теннису встретятся китаянки Чень Мень и Юиньша Сун.

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Матч за 3-е место

Ю Менгу (Сингапур) — Мима Ита (Япония) — 1:4