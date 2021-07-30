Китаец Ма Лун стал четырехкратным олимпийским чемпионом по настольному теннису
16:35
Китаец Ма Лун стал победителем соревнований по настольному теннису на Олимпийских играх в Токио. В финале он победил соотечественника Фан Жендонга.
Ма Лун стал четырехкратным олимпийским чемпионом. Он брал золото в Лондоне-2012 и два золота на Олимпиаде в Рио.
Настольный теннис
Олимпийские игры
Мужчины
Личное первенство
Финал
Фан Жендонг (Китай) — Ма Лун (Китай) — 2:4
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