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Китаец Ма Лун стал четырехкратным олимпийским чемпионом по настольному теннису

16:35

Китаец Ма Лун стал победителем соревнований по настольному теннису на Олимпийских играх в Токио. В финале он победил соотечественника Фан Жендонга.

Ма Лун стал четырехкратным олимпийским чемпионом. Он брал золото в Лондоне-2012 и два золота на Олимпиаде в Рио.

Настольный теннис

Олимпийские игры

Мужчины

Личное первенство

Финал

Фан Жендонг (Китай) — Ма Лун (Китай) — 2:4

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Иван Шитик все материалы автора

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