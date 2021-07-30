Китаец Ма Лун стал четырехкратным олимпийским чемпионом по настольному теннису

Китаец Ма Лун стал победителем соревнований по настольному теннису на Олимпийских играх в Токио. В финале он победил соотечественника Фан Жендонга.

Ма Лун стал четырехкратным олимпийским чемпионом. Он брал золото в Лондоне-2012 и два золота на Олимпиаде в Рио.

Настольный теннис

Олимпийские игры

Мужчины

Личное первенство

Финал

Фан Жендонг (Китай) — Ма Лун (Китай) — 2:4