Россиянка Носкова одержала победу в первом круге олимпийского турнира по настольному теннису

Россиянка Яна Носкова прошла во второй раунд олимпийского турнира по настольному теннису в Токио

В первом раунде она победила Притику Павад из Франции со счетом 4-2.

В следующем круге Носкова сыграет с Мо Чжан из Канады.

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1-й круг

Яна Носкова (Россия) — Притика Павад (Франция) — 4:2