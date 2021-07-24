Россиянка Носкова одержала победу в первом круге олимпийского турнира по настольному теннису
09:03
Россиянка Яна Носкова прошла во второй раунд олимпийского турнира по настольному теннису в Токио
В первом раунде она победила Притику Павад из Франции со счетом 4-2.
В следующем круге Носкова сыграет с Мо Чжан из Канады.
Настольный теннис
Олимпийские игры
Женщины
Личное первенство
1-й круг
Яна Носкова (Россия) — Притика Павад (Франция) — 4:2
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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