Олимпиада
Токио-2020
Медальный зачет Календарь Новости Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Настольный теннис

Россиянка Носкова одержала победу в первом круге олимпийского турнира по настольному теннису

09:03

Россиянка Яна Носкова прошла во второй раунд олимпийского турнира по настольному теннису в Токио

В первом раунде она победила Притику Павад из Франции со счетом 4-2.

В следующем круге Носкова сыграет с Мо Чжан из Канады.

Настольный теннис

Олимпийские игры

Женщины

Личное первенство

1-й круг

Яна Носкова (Россия) — Притика Павад (Франция) — 4:2

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Рейнджерс» избавились от русского форварда, будто выкинули что-то ненужное. Очень странный обмен партнера Панарина
«Просто заколебал!» Медведев взбесил теннисиста из Казахстана и начал Олимпиаду с победы
У России — первая медаль Олимпиады, но это драма. Галашина упустила золото в стрельбе последним выстрелом
Первый медальный день Олимпиады: сколько наград ждать от России?
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события