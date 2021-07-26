Россиянка Михайлова проиграла австрийке Лю Цзя в настольном теннисе Олимпиады в Токио
06:57
Российская теннисистка Полина Михайлова проиграла австрийке Лю Цзя во втором круге личного первенства Олимпиады в Токио.
Таким образом, в женской сетке больше не осталось представительниц команды ОКР.
Настольный теннис
Олимпийские игры
Женщины
Личное первенство
2-й круг
Полина Михайлова (Россия) — Лю Цзя (Австрия) — 3:4
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