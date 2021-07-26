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Россиянка Михайлова проиграла австрийке Лю Цзя в настольном теннисе Олимпиады в Токио

06:57
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Российская теннисистка Полина Михайлова проиграла австрийке Лю Цзя во втором круге личного первенства Олимпиады в Токио.

Таким образом, в женской сетке больше не осталось представительниц команды ОКР.

Настольный теннис

Олимпийские игры

Женщины

Личное первенство

2-й круг

Полина Михайлова (Россия) — Лю Цзя (Австрия) — 3:4

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Виктория Кравченко все материалы автора

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