Сборная Японии победила Корею в матче за бронзовую медаль Олимпиады в настольном теннисе в мужском командном разряде
07:47
Японская команда в матче за бронзовую медаль Олимпийских игр по настольному теннису в командном разряде среди мужчин победила корейцев.
Японцы победили в трех матчах из четырех и завоевали бронзу. В финале турнира встретятся Китай и Германия.
Настольный теннис
Олимпийские игры
Мужчины
Командное первенство
Матч за третьее место
Корея — Япония — 1:3
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