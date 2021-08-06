Сборная Японии победила Корею в матче за бронзовую медаль Олимпиады в настольном теннисе в мужском командном разряде

Японская команда в матче за бронзовую медаль Олимпийских игр по настольному теннису в командном разряде среди мужчин победила корейцев.

Японцы победили в трех матчах из четырех и завоевали бронзу. В финале турнира встретятся Китай и Германия.

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Командное первенство

Матч за третьее место

Корея — Япония — 1:3