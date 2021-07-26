Россиянин Скачков прошел в третий круг олимпийского турнира по настольному теннису
05:08
Россиянин Кирилл Скачков обыграл американца Канака Джа во втором круге олимпийского турнира по настольному теннису.
В следующем круге Скачков сыграет с немцем Дмитрием Овчаровым, посеянным на турнире под седьмым номером.
Настольный теннис
Олимпийские игры
Мужчины
Личное первенство
2-й круг
Канак Джа (США) — Кирилл Скачков (Россия) — 2:4
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