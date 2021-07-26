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Россиянин Скачков прошел в третий круг олимпийского турнира по настольному теннису

05:08
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Россиянин Кирилл Скачков обыграл американца Канака Джа во втором круге олимпийского турнира по настольному теннису.

В следующем круге Скачков сыграет с немцем Дмитрием Овчаровым, посеянным на турнире под седьмым номером.

Настольный теннис

Олимпийские игры

Мужчины

Личное первенство

2-й круг

Канак Джа (США) — Кирилл Скачков (Россия) — 2:4

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Виктория Кравченко все материалы автора

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