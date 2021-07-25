Носкова проиграла во втором круге олимпийского турнира по настольному теннису
09:50
Россиянка Яна Носкова не смогла пройти в третий раунд олимпийского турнира по настольному теннису в Токио.
Во втором раунде она проиграла Мо Чжанг из Канады со счетом 3:4.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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