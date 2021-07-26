Японцы стали победителями олимпийского турнира по настольному теннису в командном первенстве

Дзюн Мизутани и Мима Ита из Японии стали победителями олимпийского турнира по настольному теннису в командном первенстве.

В решающем матче они переиграли пару из Китая Ху Ксин — Лю Шивень.

Настольный теннис

Олимпийские игры

Микст

Командное первенство

Финал

Дзюн Мизутани / Мима Ита (Япония) — Ху Ксин / Лю Шивень (Китай) — 4:3