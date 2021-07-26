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Японцы стали победителями олимпийского турнира по настольному теннису в командном первенстве

16:28

Дзюн Мизутани и Мима Ита из Японии стали победителями олимпийского турнира по настольному теннису в командном первенстве.

В решающем матче они переиграли пару из Китая Ху Ксин — Лю Шивень.

Настольный теннис

Олимпийские игры

Микст

Командное первенство

Финал

Дзюн Мизутани / Мима Ита (Япония) — Ху Ксин / Лю Шивень (Китай) — 4:3

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Иван Шитик все материалы автора

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Офсайд


  • bezik

    Сюй Синь вообще то он

    26.07.2021

  • KirillYuricch1

    как китаезы отдать умудрились?

    26.07.2021