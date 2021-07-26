Японцы стали победителями олимпийского турнира по настольному теннису в командном первенстве
16:28
Дзюн Мизутани и Мима Ита из Японии стали победителями олимпийского турнира по настольному теннису в командном первенстве.
В решающем матче они переиграли пару из Китая Ху Ксин — Лю Шивень.
Настольный теннис
Олимпийские игры
Микст
Командное первенство
Финал
Дзюн Мизутани / Мима Ита (Япония) — Ху Ксин / Лю Шивень (Китай) — 4:3
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bezik
Сюй Синь вообще то он
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KirillYuricch1
как китаезы отдать умудрились?
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