Журова сравнила ситуацию с Олимпиадой-2020 с миром после 11 сентября

Депутат Госдумы и бывшая конькобежка Светлана Журова сравнила подготовку к Олимпиаде в Токио с последствиями террористической атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке в 2001 году.

— Мы же помним историю с 11 сентября, когда спонтанно и быстро упали башни, и после этого террористического акта была Олимпиада в 2002 году, и нужно было практически за полгода обеспечить новые беспрецедентые меры безопасности, чтобы все было спокойно, — приводит слова Журовой РБК. — Мы же понимаем, что в связи с вирусом могут быть тоже какие-то проверки, тесты или еще-что, чтобы обезопасить окружающих. Я думаю, что МОК думает, каким образом все это будет, что нужно предпринять, чтобы успеть за год обеспечить безопасность во всех отношениях.

Мы не знаем, какая ситуация сейчас в Японии, мы не знаем, какая ситуация сейчас с точки зрения спонсорства и тех спонсоров, которые были и есть у МОК. Могут ли они продолжать выполнять естественные обязательства в том объеме, в каком выполняли? Допускаю, что могут быть и такие нюансы. Еще всем надо немного расправиться, чтобы понимать, с точки зрения денег могут ли они провести Олимпиаду. Проводить хуже, наверное, смысла не имеет.