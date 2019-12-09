Томас Бах: «Олимпийские игры должны быть выше каких бы то ни было политических разногласий»

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что Олимпийские игры должны быть выше политических разногласий.

— Для того, чтобы содействовать глобальной солидарности, Олимпийские игры должны быть нейтральными, — цитирует Баха ТАСС. — Мы можем выполнить задачу объединения мира только в том случае, если Олимпийские игры будут выше каких бы то ни было политических разногласий. Наш политический нейтралитет идет рука об руку с автономией спорта, самостоятельностью спорта, ведь можно быть нейтральным только в том случае, если ты самостоятелен. Такая самостоятельность дает возможность равноправного принятия правил и законов в спорте.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

ВАДА забанило российский спорт на четыре года. Большой онлайн