Санкции ВАДА в отношении России. Полный список

ВАДА опубликовало полный список санкций в отношении России, которые были утверждены на исполкоме организации в понедельник, 9 декабря, в Лозанне.

В него вошли:

— официальные лица правительства и другие представители российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА

— официальные лица правительства и другие представители российской власти не могут участвовать или посещать на протяжении четырех лет следующие международные соревнования: юношеские Олимпийские игры (летние и зимние), Олимпийские и Паралимпийские игры (летние и зимние), любые другие крупные соревнования, любые чемпионаты мира, проводимые или переданные организациями-подписантами кодекса ВАДА

— Россия не имеет права принимать или подавать заявки на проведение в течение ближайших четырех лет никакие крупные международные соревнования

— те турниры, которые уже запланированы в России, должны быть отобраны и перенесены в другие страны, если это возможно. Также России запрещено претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года

— российский флаг не может подниматься ни на каких крупных международных соревнованиях в течение четырех лет

— президент, генеральный секретарь, генеральный директор или любой член исполкома/руководства Олимпийского и Паралиймпийского комитетов России не может принимать участие и посещать крупные международные турниры в течение четырех лет

— российские спортсмены и их персонал могут участвовать в крупных международных соревнованиях в течение четырех лет только при условии, если им удастся доказать свою полную непричастность к каким-либо нарушениям, их имена не упоминались в докладе Ричарда Макларена и нет информации о манипулировании их допинг-пробами в базе данных, при выполнении определенных ВАДА критериев. Представлять Российскую федерацию они не могут

— РУСАДА должна компенсировать ВАДА все затраты на расследование с января 2019 года, а также заплатить 10 процентов от годового бюджета ВАДА или штраф в размере 100 тысяч долларов США (что меньше) до конца 4-летнего срока

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн