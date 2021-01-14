Российские спортсмены против политизации Олимпиад

Руководитель комиссии спортсменов ОКР Софья Великая рассказала, что после 27 января состоится онлайн-встреча с коллегами из МОК, на которой будут обсуждаться поправки в 50-й пункт Олимпийской хартии.

— Мы обсудили предстоящую видеоконференцию с представителями комитета спортсменов МОК, она состоится в ближайшее время, — подчеркнула Великая. — Мы будем говорить о пункте, касающемся выражения политических, религиозных, личных и иных взглядов во время Игр. Мы выступаем против этого, и поддерживаем в данном вопросе комиссию спортсменов МОК.

Напомним, что ряд спортсменов в минувшем году выражал активную поддержку движению Black Lives Matter, борющимся за права чернокожих. В связи с этим звучали требования в адрес МОК отменить 50-й пункт Олимпийской хартии, против чего выступил глава организации Томас Бах.

(Антон Бабошин)