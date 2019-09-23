При допуске России к Играм-2020 МОК будет следовать правилам ВАДА

МОК при решении вопроса допуска России к Олимпиаде в Токио будет следовать правилам ВАДА, сообщает ТАСС. ВАДА в понедельник инициировало рассмотрение несоответствия РУСАДА Антидопинговому кодексу. Причиной стала информация о возможном подлоге данных Московской антидопинговой лаборатории.

В июле ОКР получил от МОК официальное приглашение на Игры-2020.

«Согласно новым правилам ВАДА, вступившим в силу в апреле 2018 года, этот процесс осуществляется Всемирным антидопинговым агентством, МОК полностью соблюдает эту процедуру», — ответили в МОК на вопрос, сможет ли Россия выступить на Олимпиаде в случае лишения РУСАДА лицензии.

Ранее появилась информация, что данные лаборатории за 2011-2015 год, переданные российской стороной, содержат признаки манипуляций. ВАДА запустило процедуру несоответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу. России грозят санкции вплоть до отстранения от Олимпиады в Токио.

23 сентября ВАДА должно представить доклад о данных Московской лаборатории.

В 2015 году РУСАДА было признано несоответствующим кодексу ВАДА на основе отчета о допинге в российской легкой атлетике. В 2018 году организация была восстановлена. Одним из условий была передача данных Московской антидопинговой лаборатории за 2011-2015 год.

Дедлайн был установлен до 31 декабря, однако данные были переданы с задержкой в середине января. Тем не менее, в ВАДА отмечали, что важен сам факт передачи.