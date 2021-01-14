Мамиашвили поддержал предложение использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили поддержал предложение использовать песню «Катюша» в качестве музыкального сопровождения для российских спортсменов вместо гимна России на ближайших Олимпиадах, так как она узнаваема по всему миру.

Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее запретил российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях — Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира — под флагом России и с гимном страны в течение двух лет — до 16 декабря 2022 года.

«Я поддерживаю решение комиссии выбрать песню «Катюша», — цитирует «РИА Новости» Мамиашвили. — Я думаю, что эта песня стопроцентно говорит об узнаваемости российских спортсменов во всем мире. А все остальное должно быть подтверждено нашими результатами и желанием побеждать».