Канадская каноистка оправдана по делу о допинге. Всему виной секс с бывшим парнем

Канадская каноистка, 11-кратная чемпионка мира Лоренс Венсан-Лапуант объяснила, как в ее организм попал запрещенный препарат. Она была признана невиновной в нарушении антидопинговых правил.

Как информирует CBC, Антидопинговая комиссия Международной федерации каноэ постановила, что спортсменка не принимала допинг сознательно. Ей было разрешено вернуться к тренировкам. Ранее она провалила тест на допинг — в ее пробе обнаружен запрещенный препарат лигандрол. Она отрицала свою вину и утверждала, что никогда не принимала допинг.

Как сообщила сама спортсменка, допинг мог попасть в ее организм в результате обмена жидкостями с ее бывшим парнем. Расследование подтвердило, что запрещенное вещество действительно могло проникнуть к ней именно таким путем. Бывший парень спортсменки признался, что использовал другое вещество, SR9011. Его следы были обнаружены в пробе. Адвокат Лоренс-Лапуант сообщил, что ее бывший парень признался, что использовал запрещенный препарат перед тренировкой по футболу 25 июля. У каноистки же взяли пробу 29 июля.

— Вы даже не представляете, какое облегчение я сейчас чувствую, — заявила спортсменка. — Приятно положить конец всему этому и вернуться на воду, чтобы подготовиться к Олимипиаде. Это невероятно. Я готова. Я нацеливаюсь на Олимпиаду.

27-летняя спортсменка была временно отстранена 19 августа 2019 года. У ВАДА и Канадского центра по этике в спорте есть 15 дней, чтобы оспорить вердикт.