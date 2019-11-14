Иностранный специалист возглавит подготовку сборной России по выездке к Олимпиаде

Британец Фердинанд Эйлберг назначен на пост главного тренера сборной России по выездке. Контракт с 66-летним специалистом рассчитан до 30 сентября 2020 года, сообщает официальный сайт Федерации конного спорта России.

Основная задача Эйлберга на новой должности — формирование сборной по выездке на Олимпиаду-2020.

В качестве спортсмена Эйлберг является серебряным призером чемпионата Европы по выездке 1993 года в команде. Тренерскую деятельность специалист начал с 1980 года, с 1981 по 1992 год он был тренером сборной Великобритании по троеборью, за это время вместе с британской командой он завоевал три серебряные и одну бронзовую награду Игр.