Бах призывает к сотрудничеству с Международным агентством допинг-тестирования

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал все страны сотрудничать с Международным агентством допинг-тестирования (ITA).

— Мы призываем все международные федерации последовать нашему примеру, сотрудничать с ITA и полностью делегировали санкции антидопинговому подразделению CAS (Спортивный арбитражный суд), — цитируют Баха «РИА Новости».

Также Бах заявил, что поддерживает кандидатуру поляка Витольда Баньки на должность главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). «МОК полностью поддерживает будущего президента WADA, как бывшего спортсмена», — отметил он.