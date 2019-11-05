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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020
Допинг

Бах призывает к сотрудничеству с Международным агентством допинг-тестирования

13:26
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Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал все страны сотрудничать с Международным агентством допинг-тестирования (ITA).

— Мы призываем все международные федерации последовать нашему примеру, сотрудничать с ITA и полностью делегировали санкции антидопинговому подразделению CAS (Спортивный арбитражный суд), — цитируют Баха «РИА Новости».

Также Бах заявил, что поддерживает кандидатуру поляка Витольда Баньки на должность главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). «МОК полностью поддерживает будущего президента WADA, как бывшего спортсмена», — отметил он.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191105/1560583853.html

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